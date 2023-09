„Da holt einen die Vergangenheit wieder ein“

Marcel Sabitzer hat vor dem EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Solna gegen Schweden Optimismus verströmt. Der Dortmund-Profi peilt mit der ÖFB-Auswahl in der Friends Arena drei Punkte an, in diesem Fall dürfte man mit der Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland planen.