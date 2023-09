Wo Freud und Leid sich jeden Tag begegnen

Geschäftsführer Harald Jankovits, der seit 2006 die Fäden des Sozialprojekts zieht und den Sterntalerhof von einer Privatinitiative zu einer nachhaltigen Organisation entwickelt hat, meint es sei ein täglicher Kraftakt, sich als Spendenorganisation im Wettbewerb um jeden Spenden-Euro zu behaupten: „Aber dank des riesigen Netzwerks der ,Sterntalerfamilie‘ gelingt es uns nach wie vor, unsere Autonomie zu bewahren.“ Gegründet von Peter Kai und Regina Heimhilcher hat der Sterntalerhof auf einem kleinen Bauernhof in Stegersbach vor 25 Jahren seine Arbeit aufgenommen. 2010 hat man den Standort in Kitzladen bezogen. Das Ziel war damals wie heute dasselbe, nämlich Kindern und Familien in Ausnahmesituationen ein Stück des Weges zu begleiten, ihnen Heimat zu bieten und ihnen vor allem zu zeigen, dass es trotz Schmerz und Abschied, auch Freude, Frieden und Glück geben kann. „Am Sterntalerhof wird das Wort Hospiz in seiner ursprünglichen Bedeutung gelebt“, so Harald Jankovits,, denn „wir verstehen uns als eine Raststelle, um Menschen wieder Kraft zu geben.“