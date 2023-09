Donaufeld top - harte Arbeit macht sich bezahlt!

Es geht in die 7. Runde in der 3. Liga und bei uns zu Gast im Studio ist Donaufeld Coach Josef Michorl und Krone-Reporter Lukas Schneider. Wir haben im Studiogespräch aber nicht nur die ersten Runden in der Regionalliga Ost unter die Lupe genommen - sondern auch einen Ausblick auf die kommende Runde gemacht.