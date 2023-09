SK Hynix prüft Chips in Huaweis Mate 60 Pro

„Isolierter internationaler Anbieter“

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, unter den Teilen im Smartphone Mate 60 Pro von Huawei ließen sich auch Speicherchips von SK Hynix finden. Das habe eine in Auftrag gegebene Analyse von TechInsights - eine Informationsplattform für die Halbleiterindustrie - ergeben. Die meisten Teile des Mate 60 Pro seien in China gefertigt worden. SK Hynix steche dabei als ein „isolierter internationaler Anbieter“ hervor. Das koreanische Unternehmen betonte, man halte sich streng an die US-Exportbeschränkungen.