Österreichs Dressurteam holt bei EM Olympia-Ticket

Die OEPS-Equipe mit Christian Schumach auf Te Quiero (70,217 Prozent), Florian Bacher auf Fidertraum (71,724), Victoria Max-Theurer auf Abegglen FH (73,230) und Stefan Lehfellner auf Roberto Carlos (71,165) wurde nach dem zweiten Teil am Donnerstag bei der EM in Riesenbeck Siebenter. Gold ging an Großbritannien vor Deutschland.