Der amerikanische Traum hat ein neues Gesicht

Zwanzig Jahre ist es her, da gewann Andy Roddick als bislang letzter Amerikaner ein Grand-Slam-Turnier bei den Herren, triumphierte dieser bei den US Open in New York. Seit damals wartet die einst so große, von Erfolgen überhäufte Tennis-Nation auf einen neuen Major-Helden. Den es heuer geben könnte. In Person eines 20-Jährigen, den vor Turnierbeginn wohl nur die Wenigsten auf der Rechnung hatten: Ben Shelton.