Zurück auf der griechischen Sonneninsel

Ein weiterer Punkt für uns persönlich: Die Rhodier leben fast ausschließlich vom Tourismus. Urlauber, die stornieren, sind für sie gerade in dieser Zeit eine zusätzliche Belastung. „Wir sind froh, dass sich die Lage vor Ort wieder stabilisiert hat, denn der Tourismus ist in Rhodos ein enormer Wirtschaftsfaktor„, ergänzt Ebeert. Auf der “Sonneninsel„ - so der Spitzname dank 300 Sonnentagen pro Jahr - herrscht wieder Normalität, wie auch Ioannis Rafalias von der Griechischen Zentrale für Tourismus bestätigt. Und: “Die Art und Weise, wie die Gemeinde von Rhodos, die Feuerwehrkräfte und die Tausenden Freiwilligen die Situation gemeistert haben, war beeindruckend.“