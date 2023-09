Riskier nichts an Bahnübergängen!

Gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und der ÖBB-Infrastruktur AG ist es, die Zahl der Eisenbahnkreuzungen in Österreich, wo sich Straße und Schiene auf einer Ebene kreuzen, Schritt für Schritt zu reduzieren. Pro Jahr investieren die ÖBB rund 20 bis 25 Millionen Euro in die Verbesserung der Sicherheit auf Bahnübergängen. Der Erfolg zeigt sich in verringerten Unfallzahlen. 2008 gab es im Netz der ÖBB 108 Unfälle mit 19 Toten und 44 Verletzten. 2022 waren es 66 Unfälle mit 12 Toten und 25 Verletzten.