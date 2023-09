Ferrari-Pilot Sainz kurz nach Monza-Rennen beraubt

Wenige Stunden nach dem Grand Prix in Monza hat Ferrari-Pilot Carlos Sainz in Mailand eine unliebsame Überraschung erlebt: Der Spanier wurde am Sonntagabend im Mailänder Stadtzentrum seiner teuren Armbanduhr beraubt, wie Medien berichteten. Drei Männer sind von der Polizei festgenommen worden.