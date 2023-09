Titelverteidigerin Swiatek locker im Achtelfinale!

Die Polin deklassierte am Freitag die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0, 6:1 und ließ dabei nur 15 Punkte ihrer besten Freundin auf der Tennis-Tour zu. Nach 49 Minuten verwertete Swiatek den ersten Matchball. Beim Grand-Slam-Turnier in New York hat die Weltranglisten-Erste dieses Jahr damit weiter keinen Satz verloren und nur neun Spiele abgegeben.