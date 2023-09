Grantabbau im Wutraum: Hier muss die Keramik büßen

Ein jeder redet von Achtsamkeit, von Mediation, vom Durchatmen und Sich-im-Griff-haben. Was aber, wenn einem das in dem Moment jetzt gerade genau gar nicht hilft? Wenn man viel, viel lieber einfach nur mal wo draufhauen will? Nun, dann geht man in den Wiener „Wutraum Wutstock“. Wie wir. Und es hat gut getan. Interessiert? Lesen Sie weiter!