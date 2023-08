Werder-Star Füllkrug wechselt zu Borussia Dortmund

Noch am Donnerstag soll Füllkrug den Medizincheck in Dortmund absolvieren und sein neues Arbeitspapier unterzeichnen. Seit 2006 hatte der mittlerweile 30-Jährige insgesamt dreimal beim SV Werder unter Vertrag gestanden, im Nationalteam-Trikot konnte er vor allem bei seinen WM-Einsätzen in Katar glänzen.