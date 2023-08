Warum Sie nicht dünn sein müssen, um fit zu sein

Erfolge nicht nur am Gewichtsverlust messen

Eines der ersten Anzeichen ist, dass Sie im Laufe der Wochen nach immer schwereren Gewichten greifen und das Gefühl haben, mehr Widerstand leisten zu können. Ein weiteres Anzeichen ist, dass Sie bei alltäglichen Aktivitäten - wie dem Spielen mit Ihren Kindern - nicht mehr so oft außer Atem kommen wie früher. Das liegt daran, dass Ihr Herz stärker ist und mehr Blut durch den Körper pumpen kann, was dazu führt, dass Ihr Herz nicht mehr so oft schlägt.