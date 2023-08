Im Innergebirg geht die Arbeit jetzt erst los

30-jährliches Hochwasser in Mittersill und Hofgastein

Die ungewöhnliche Wettersituation, allen voran, die Süd-Nord-Strömung verblüffte selbst Experten. Die riesigen Niederschlagsmengen, bis zu 130 Liter pro Quadratmeter fielen in den Tauern, taten ihr Übriges. Binnen weniger Stunden stiegen die Pegel von Bächen und Flüssen vor allem im Innergebirg dramatisch an. So kam es in Mittersill und in Bad Hofgastein etwa zu Hochwasser-Situationen, die nur alle 30 Jahre stattfinden.