KTM: Verhandlungen finden sogar im Turnsaal statt

Eine Anekdote, die zeigt, dass Geld alleine keine Rennen gewinnt. In Munderfing wird geschuftet, ein Motorrad in Eigenproduktion entwickelt. Ein Bike, das international erfolgreich ist und in demviel Österreich steckt. „Wir dürfen uns aber keine Pause gönnen“, warnt Beirer. „Sitzt du nur kurz still, haben dich die anderen wieder überholt.“