Wiener Austria: Zum Jubiläum drei Negativrekorde

0:7 gegen die Top Drei

Viele Baustellen also bei Violett, personeller Natur ebenso wie taktischer. Vor der Länderspielpause geht es nun am Sonntag daheim gegen Austria Klagenfurt, fast schon ein Pflichtsieg, wenn man nicht komplett den Anschluss verlieren will. An die Top Drei der letzten Saison kommt man wohl nicht heran, wie die Ergebnisse zeigen: Salzburg 0:2, Sturm 0:3, LASK 0:2.