Der Adrenalin-Kick im Aufwind als neues Glück

„Haben Sie nie Angst?“, ist die erste Frage, die ich Saman Kheyrmanesh (33, Bezirk Wels-Land) stelle. Er packt gerade nach einer sanften Landung am Platz der Flugschule Ternberg seinen Gleitschirm zusammen. Als Antwort bekomme ich zunächst ein glückliches Lächeln, dann gibt er zu: „Jedes Mal, bevor ich starte, geht mir die Pumpe schneller. Aber sobald ich abhebe, gibt es nur mehr den Schirm und alles, was in der Luft ist. Egal wie stressig mein Alltag ist, ich muss total abschalten - und das tut gut.“