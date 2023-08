Erste Bank Open: Diese Topstars kommen nach Wien

US-Open-Sieger in Stadthalle?

„Wir blicken gespannt nach New York, ob einem der Wien-Starter der große Wurf gelingt und wir heuer einen amtierenden US-Open-Sieger in Wien begrüßen dürfen. Wir drücken jedenfalls die Daumen“, wird Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Montag zitiert. Sein Turnier entwickle sich weiter „in allen Bereichen sehr positiv“. 2022 wurde beim Stadthallen-Turnier erstmals die Zuschauer-„Schallmauer“ von 70.000 Fans durchbrochen.