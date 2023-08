Foxconn-Gründer Gou kandidiert für Präsidentenamt

Der milliardenschwere Gründer des größten Apple-Zulieferers Foxconn, Terry Gou, wirft im Rennen um das Amt des nächsten Präsidenten in Taiwan 2024 seinen Hut in den Ring. „Gebt mir vier Jahre, und ich verspreche, dass ich 50 Jahre Frieden über die Taiwanstraße bringen und ein tiefes Fundament für gegenseitiges Vertrauen über die Meerenge hinweg schaffen werde“, sagte er am Montag bei einer Art Wahlkampfveranstaltung.