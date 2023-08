Formel 1: 3. Freies Training ab 11.30 Uhr LIVE

McLaren-Pilot Lando Norris lieferte am Freitag vor dem Rennen in Zandvoort die beste Runde ab. Der Brite war in der zweiten Einheit in 1:11,330 Minuten um 23 Tausendstelsekunden schneller als Lokalmatador Max Verstappen. Der Niederländer, der am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) seinen neunten Grand-Prix-Sieg in Folge anstrebt, war davor im ersten Training Schnellster gewesen.