Pichler trifft bei Sieg von Kiel gegen Schalke!

Stürmer Benedikt Pichler hat in der zweiten deutschen Liga erstmals in dieser Saison für Holstein Kiel getroffen! Der Salzburger erzielte am Freitag beim 2:0-Auswärtserfolg der Norddeutschen bei Schalke 04 in der 15. Minute die Führung. Kiel steht mit neun Punkten aus vier Spielen zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze.