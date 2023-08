Italien schreibt von „klar unterlegenen Rapidlern“

„Corriere dello Sport“:

„Nichts ist verloren, aber man darf nicht Fehler wie jene begehen, die Rapid Wien den entscheidenden Elfmeter geschenkt haben. Das nächste Match in Florenz wird wieder einmal ein entscheidendes Duell werden, um in Europa zu bleiben. In einer Woche muss AC Fiorentina klare Ideen, schnellere Beine und einen klaren Kopf haben, will es die Niederlage in Wien wett machen“.