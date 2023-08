Unwetter zwang 545 Feuerwehrleute zum Ausrücken

In fast allen Gemeinden im Flachgau stürzten Bäume auf Straßen. In Seekirchen fiel ein Baum auf ein Rettungsauto. In Köstendorf deckte der Sturm einen Stall ab. Im Flachgau standen insgesamt 27 Feuerwehren mit 515 Helfern im Einsatz, in der Stadt Salzburg rückten 30 Feuerwehrleute zu 16 Einsätzen aus.