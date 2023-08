US Open: Thiem und Ofner kennen Auftaktgegner

Machbares Los für Grabher

Bei den Frauen ergab die am Freitag im US-Stadtteil Queens vorgenommene Auslosung für Julia Grabher eine bezwingbare Erstrunden-Gegnerin. Österreichs Nummer eins trifft schon zum dritten Mal in Folge auf eine Chinesin, und erneut auf Wang Xiyu. Erst am vergangenen Montag hatte die Vorarlbergerin diese Spielerin in der ersten Runde von Cleveland mit 6:3,6:4 bezwungen, danach aber gegen Zhu Lin verloren. Im Falle eines Sieges spielt Grabher entweder gegen die als Nummer 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa oder Bernarda Pera (USA). Für Grabher ist es die Premiere im Hauptbewerb der US Open.