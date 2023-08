Sizilien: Mehr als nur Meer!

In der Via Maqueda reiht sich ein Lokal an das andere, bevor wir den Quattro Canti erreichen, einen Platz, der zu den herausragenden Werken barocker Architektur in Palermo zählt und von wo man in wenigen Schritten auf die Piazza Pretoria stößt: Den Großteil des Platzes nimmt ein riesiger Brunnen ein, dessen Umfang über 130 Meter beträgt - ein Juwel, übrigens nicht das einzige, denn das arabisch-normannische Palermo ist UNESCO-Weltkulturerbe, wie auch die Kathedrale von Monreale, sieben Kilometer außerhalb und mit einem Touristenbus bequem zu erreichen.