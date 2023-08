Ferienstimmung beim Eintauchen in die Musik

Gemeinsames Musizieren eint

Die Teilnehmer der Woodstock Academy kommen von überall her. Viele sind aus Deutschland angereist, andere hatten es nicht ganz so weit. „Wir kommen jeden Tag mit dem Zug aus Saalfelden“, erzählen Lara und Katharina, die die Teilnahme an der Akademie mit ihrem Jugendorchester gewonnen haben. Die Mädchen gehören mit ihren 14 Jahren zu den Jüngsten vor Ort, sind aber bei Weitem nicht die einzigen Jugendlichen an der Woodstock Academy. Auch wenn die hunderten Teilnehmer sich in Alter, Herkunft und Interessen unterscheiden: Sie alle eint das gemeinsame Musizieren.