Brennende Mülltonnen im Andräviertel in der Nacht

Im Salzburger Stadtteil Neustadt, dem Andräviertel, unweit des Schlosses Mirabell, brannten zwei Mülltonnen mit Papier. Die Polizei handelte schnell und konnte so „größeren Schaden vermeiden“, wie sie in einer Aussendung bekannt gab. Zum Löschen wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg alarmiert. Dabei entstand mitten in der Stadt starker Rauch.