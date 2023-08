Paracelsus-Panne verschärft die Bäder-Misere

Bis Jahresende bleibt das nicht einmal vier Jahre alte Paracelsus-Bad mindestens geschlossen. Die „Krone“ berichtete über die neue Panne an den nur architektonisch hochwertigen Decken-Lamellen. Für zahlreiche Schulklassen verschärft der Bad-Ausfall aber die ohnehin schon schwierige Situation bei Schwimmbahnen in Salzburg. Denn in der Stadt steht ab September dann nur mehr das AYA-Hallenbad mit sechs Bahnen zur Verfügung. Zahlreiche aktuelle Fälle zeigen die Brisanz der fehlenden Schwimmkurse.