Ötztal: Almen statt Palmen

ABENTEUERSPIELPLATZ FÜR ERWACHSENE

Gleich am Eingang zum Ötztal liegt die Area 47, Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark, benannt nach dem 47. Breitengrad und gut für Abenteuer an Land, im Wasser und in der Luft. Auf einer Gesamtfläche von 9,5 Hektar werden etwa 40 Sportarten angeboten, Besucher erwartet z. B. Wakeboarden, Klettern oder Canyoning, aber es gibt auch Bademöglichkeiten, die bei schönem Wetter gerne genutzt werden. Wer sich in der Natur auspowern will, ist hier richtig – und es gibt für jede Altersgruppe, auch für kleinere Kinder, die passende Attraktion.