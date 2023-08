Dramatische Suche nach Paddlern in 60 Metern Tiefe

Verzweifelte Suchaktion auf dem Wolfgangsee

Mehr Zuversicht, fündig zu werden, hat dem Anschein nach die Wasserpolizei am Wolfgangsee im Salzkammergut. Hier konnten Zeugen beobachten, wie Freitagnachmittag ein 23-jähriger Wassersportler in den See gestürzt und untergegangen war. Auch er wurde noch immer nicht gefunden. Bis Samstag um 4 Uhr in der Früh lief die große Suchaktion nach dem Vermissten. Einsatzkräfte sind verzweifelt: Die Sicht ist schlecht und es ist kalt, denn am Unfallort hat der See eine Tiefe von 60 bis 80 Metern.