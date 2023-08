Wassersportler im Wolfgangsee vermisst

See an Unfallstelle etwa 60 Meter tief

Der Einsatz läuft noch, inzwischen sind sechs Wehren, beziehungsweise Taucher-Einheiten vor Ort. Die Einsatzbedingungen sind nicht einfach, der See ist an der vermuteten Unfallstelle bis zu 60 Meter tief. Das bedeutet, dass der Vermisste 20 Meter unter der maximalen Einsatztiefe von Feuerwehrtauchern liegen könnte.