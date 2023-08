Wegen Kane: Hoeneß im Stadion von Fans provoziert

Eindrucksvoller Einstand

Immerhin: Harry Kane hat einen eindrucksvollen Einstand gegeben. Mit einem Assist und einem Tor beim 4:0 bei Werder Bremen deutete der teuerste Einkauf in der Liga-Historie an, wie wertvoll er für Bayern München werden kann. „Er hat natürlich immer einen Einfluss auf die Abwehrreihe, weil er Aufmerksamkeit zieht, weil seine Bewegungen clever sind. Er ist einfach sehr, sehr smart in allem, was er tut“, lobte Coach Thomas Tuchel den Stürmer.