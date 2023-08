Kane-Hype beschert Bayern einen irren Rekord

Am vergangenen Samstag – als der Kane-Transfer offiziell verkündet wurde – wurden „deutlich über“ 10.000 Trikots mit Kane-Flock verkauft, wie die „Bild" berichtet. Neuer Rekord! Noch nie habe der Verein an einem einzigen Tag so viel Geld mit Merchandising-Artikeln in Fan-Shops vor Ort und online umgesetzt, heißt es. Die bisherige Bestmarke vom Tag des Champions-League-Finales 2020 sei deutlich übertroffen worden.