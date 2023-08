Friedl nach Kane-Duell: „War ungünstig und dumm“

„Das ist natürlich sehr bitter! Wir haben uns viel vorgenommen, starten ungünstig und dumm, kassieren gleich ein Tor. Aber wir haben alles in allem ein ordentliches Spiel gemacht“, so der Werder-Kapitän. Was er damit meint? Schon in Minute 4 schickte Kane Sane im Zuge eines Doppelpasses auf die Reise, der Flügelstürmer schoss im Eins-gegen-Eins mit Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka ein.