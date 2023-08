Krebs! Eishockey-Supertalent stirbt mit 21 Jahren

Der Triumph bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, der Gewinn des legendären Stanley-Cups in der NHL oder eine Gold-Medaille bei Olympischen Spielen - worauf auch immer Supertalent Rodion Amirov jemals gehofft haben mag, all diese Träume sind nunmehr zerstört! Zerstört von einer grässlichen Krebs-Erkrankung, an der der 21 Jahre alte Russe dieser Tage gestorben ist!