Salzburg-Legende: „Neymar hat Handtuch geworfen“

Für eine Summe von 90 Millionen Euro, Boni ausgenommen, wechselte Neymar von Scheich-Klub Paris Saint-Germain zum nächsten Scheich-Klub - nach Saudi-Arabien, zu Al Hilal. 400 Millionen Dollar soll der brasilianische Superstar dort in zwei Jahren verdienen. Womit der nächste Weltklassespieler dem Goldrausch erliegt, diesen Ruhm und Titel in Europa vorzieht. So sieht es Jonatan „Jonny“ Soriano, der mit Red Bull Salzburg fünf österreichische Meistertitel feierte, für die Mozartstädter in 202 Spielen 172 Tore erzielte und 72 vorbereitete. „Er hätte die Fußballwelt mit Erling Haaland und Kylian Mbappe anführen können. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, noch mehr Geld zu verdienen“, sagt der Spanier bei DAZN. Und geht noch weiter: „Ich denke, er hat das Handtuch geworfen.“