„Stolz, für Österreich dabei zu sein!“

Kein Event zieht die Sportfans mehr in den Bann als der 100-m-Lauf der Männer. Er ist der Klassiker schlechthin. Umso schöner, dass sich mit Markus Fuchs erst zum vierten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaften wieder ein heimischer Sprinter über 100 m qualifiziert hat. „Ich bin wirklich, wirklich stolz, für Österreich als einer der wenigen Europäer in Budapest über 100 m dabei zu sein“, sagt der 27-Jährige vor seinem Vorlauf am ersten WM-Tag (19. August).