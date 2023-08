Spanien gegen Schweden ab 10 Uhr LIVE

Während die bisher so spielstarken Spanierinnen ihre Halbfinalpremiere auf der größtmöglichen Fußball-Bühne in Angriff nehmen, streben die Skandinavierinnen im fünften Versuch das zweite Endspiel nach 2003 an. Die Siegerinnen des Duells treffen im Showdown um den Titel auf Co-Gastgeber Australien oder England, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.