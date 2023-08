Ein Plädoyer für den Supercup - auch in Österreich

Den Spielern hat er gefallen, weil es ein Titel ist - und jeder will Titel gewinnen. Mit der Austria konnte ich ihn zweimal gewinnen, einmal mit einem 5:1 gegen Ernst Happels Tiroler, einmal durch ein 3:0 gegen Stockerau. Überall, wo der Fußball etwas gilt, wird er gespielt. Siehe Deutschland, wo am Samstag bei Bayern gegen Leipzig das Stadion voll war. Oder in England, wo der Community Shield in Wembley stattfindet. Dass man hierzulande so ein Spiel nicht organisieren kann oder will, ist für mich absolut unverständlich, dadurch werten wir uns selber ab. Wir sind zwar ein kleines Land, aber keine Exoten. Wenn man ein bisschen Stolz hat und sich als Sportnation definiert, muss ein geeigneter Termin gefunden werden.