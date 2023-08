St. Pölten verliert, Admira neuer Spitzenreiter

Die Innviertler hingegen kommen auch eine Liga tiefer nicht in Fahrt. Stripfings Nikola Gataric schockte die Oberösterreicher am FAC-Platz schon in der 15. Minute. Auch in Floridsdorf blieb es bei dem einen Treffer, auch da die Rieder im Abschluss mehrmals nicht kaltschnäuzig genug agierten. Ligaübergreifend warten sie schon 14 Meisterschaftsspiele auf einen vollen Erfolg, nach einem 1:1 beim FAC und dem Remis gegen die Admira setzte es nun die erste Niederlage in der 2. Liga.