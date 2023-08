Till Lindemann erreicht einstweilige Verfügungen

Es geht um Auftritte in Wien und Hannover

Bei den betreffenden Artikeln umfasse das Verbot jeweils weite Teile der berichteten Vorwürfe, so Schertz Bergmann Rechtsanwälte aus Berlin in einer veröffentlichten Presseerklärung am Freitag. Jene Anschuldigungen, die das Wien-Konzert im August 2019 und darüber hinaus ein Konzert in Hannover im Februar 2020 betreffen, waren am 2. Juni in einem Artikel auf der Webseite der Tagesschau nachzulesen.