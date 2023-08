Thiem freut sich „riesig“ auf Bad Waltersdorf

Die Jubelrufe ob seines Finaleinzugs in Kitzbühel sind noch nicht verhallt, da verkündet Dominic Thiem schon sein nächstes Österreich-Engagement. Österreichs Tennis-Ass ist ab 17. September beim Challenger in Bad Waltersdorf am Start. Er freue sich „riesig“ drauf, verkündet er via Video (siehe oben).