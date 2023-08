Grazer entwickeln Stromspeicher auf Vanillin-Basis

Spirk arbeitet nun in seinem Start-up Ecolyte mit Instituten der TU Graz und weiteren Projektpartnern daran, den Vanillin-Stromspeicher in sämtlichen Komponenten und Prozessen möglichst nachhaltig zu gestalten: Neben Vanillin als Speichermedium geht es auch um die Membran, die Elektrode und die Steuerung. „In ‘VanillaFlow‘ entwickeln wir radikal neue Ansätze für die integrierte Energiespeicherung, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen mit Flow-Batterie-Technologie kombinieren, um derzeit eingesetzte, nicht nachhaltige und kritische Rohstoffe in Durchflussbatterien durch leicht verfügbare erneuerbare Materialien auf Basis von Stärke und Lignocellulose zu ersetzen“, so die Projektverantwortlichen vonseiten der TU Graz.