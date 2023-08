Deal vor Abschluss: Arnie-Wechsel wird konkreter!

Das berichtete die Zeitung „Corriere dello Sport“. Der 108-fache ÖFB-Teamspieler steht bei Bologna noch bis 2025 unter Vertrag. Mourinho macht sich für den Angreifer stark, den er bereits bei Inter Mailand in der Triple-Saison 2009/10 trainiert hatte. Laut „Corriere dello Sport“ sei Arnautovic bereits am 11. Juli in Rom gewesen, um Kontakt zum Management des Hauptstadtvereins aufzunehmen.