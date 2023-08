Stürmer kommt nicht: Mourinho pocht auf Arnautovic

Die AS Roma verschärft im Hinblick auf die Verpflichtung von Marko Arnautovic den Druck auf den Erstligisten FC Bologna. Nachdem seine Pläne gescheitert sind, den spanischen Stürmer Alvaro Morata in die italienische Hauptstadt zu bringen, besteht Roms Trainer Jose Mourinho auf die Aufstockung seines Kaders mit dem ÖFB-Star, den er bereits bei Inter Mailand in der Triple-Saison 2009/2010 trainiert hatte, berichteten die italienischen Gazetten am Freitag übereinstimmend.