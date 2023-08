Blauer Teppich | Blauer Zank

Nein, kein Schmäh: Nachdem Herbert Kickl 2017 das Innenministerium geentert hatte, ließ er dort den nicht nur in Österreich in prächtigen Gebäuden wie dem Palais Modena üblichen roten Teppich von der Freitreppe entfernen und durch einen blauen ersetzen. Das sahen manche als Symbol dafür, dass Kickl - zu dieser Zeit noch längst nicht FPÖ-Chef - die Republik blau umfärben will. Als nach dem Sturz der Blauen aus der Regierung die ÖVP wieder im Innenministerium einzog, lag wenig überraschend bald wieder ein roter Teppich auf den Stufen. Aber ein neuer Teppich macht noch lange keine neue Politik. Im Gegenteil. Die Türkis-Schwarzen haben, wie es Herbert Kickl immer wieder betont, „die Kopiermaschine angeworfen“ und versuchen, von Kickl und Co. vorgegebene Themen abzupausen - wie jüngst auch noch die Bargeld-Rettung. Während gleichzeitig ÖVP-Politiker alles dazu tun, den blauen Parteichef zu dämonisieren. Als „verhärmten Ex-Minister“ titulierte ihn diese Woche der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler im „Krone“-Interview. Als „alt, dunkel und finster“ bezeichnete in der „Krone“ ÖVP-Innenminister Gerhard Karner seinen Vor-Vorgänger als Innenminister und dessen Politik. Ob diese Taktik verfängt? Daran muss man berechtigte Zweifel haben. Viel eher möglich, dass die ÖVP so für Kickl und Co. erst recht den blauen Teppich ausrollt. Aber das nächste Mal dann im Kanzleramt . . .