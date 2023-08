Differenzen: Liebe trotz Meinungsunterschied?

Unsere neuen Politik-Turteltäubchen, Dornauer & Ambrosi haben so einige unser Leser zum Grübeln gebracht: Dornauer ist bei der SPÖ, Ambrosi ist in Italien eher rechts zu verorten. Dennoch scheint die Liebe trotz fundemtanlen Meinungsunterschieden reibungslos zu funktionieren. Was meinen Sie: Kann eine Beziehung auch funktionieren, wenn bei Kernthemen eine Differenz herrscht? Haben Sie Erfahrungen mit Meinungsunterschieden in einer Partnerschaft? Hat Politik, Religion etc. etwas in der Liebe verloren? Wir freuen uns über Ihre Meinung!