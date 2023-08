Kreditnehmer in Not: So entwickeln sich die Zinsen

Über fünf Jahre lang genossen Häuslbauer und Co. in der EU die günstigen Kreditzinsen dank der Null-Prozent-Leitzins-Politik der Europäischen Zentralbank. Mit dem Ukraine-Krieg und der einhergehenden Energiekrise schnellte der Leitzins aber mittlerweile auf 4,25 Prozent in die Höhe. Viele Kreditnehmer kamen so an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit. Wir haben uns umgehört, wie sich das Zinsniveau entwickeln wird.