EU & Türkei: Warum die Beziehung so schwierig ist

Im türkischen Präsidentenpalast in Ankara soll es eine eigene Abteilung geben, die sich einzig und allein damit beschäftigt, wie der autoritäre Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan den Friedensnobelpreis erlangen könnte. Diese Geschichte, ob wahr oder gut erfunden, wird gern in Diplomatenkreisen erzählt. Sie unterstreicht, was ohnehin kaum zu übersehen ist: Erdoğan möchte auf dem internationalen Polit-Parkett eine Rolle spielen, er möchte mitmischen, wahr und ernst genommen werden. Und offenbar sein Autokraten-Image loswerden.