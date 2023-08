Dominic Thiem: So hilft ihm sein neuer Mentalcoach

Von den Ergebnissen her sei es seit der Verletzung (Handgelenk ab Juni 2021) sicher nicht einfach gewesen, so Thiem. „Es waren ergebnis-technisch und tennis-technisch toughe Jahre, es war nicht einfach. Und natürlich baut sich da auch ein bisschen etwas auf. Es geht nicht mehr so selbstverständlich am Platz wie damals, als ich erste Fünf (Top Fünf der Weltrangliste) gestanden bin. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich in die Richtung mehr arbeite.“